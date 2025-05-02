Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi’nde, pencere demir korkuluklarına sıkışan bir köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Vatandaşların köpeği fark ederek durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, dikkatli bir çalışmayla korkuluklara sıkışan köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan köpek, sağlık kontrolü ve bakımının yapılması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine teslim edildi. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu kurtarma operasyonu, hayvan dostlarımıza yönelik duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.