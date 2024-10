Kahramanmaraş’ta sağlık alanında, ailelere verilen eğitimler devam ederken, hemen hemen her ailenin içinde bulunduğu gebelik serüveni için de bir eğitim programı yapılıyor. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası’nda bulunan Gebe Okulu, alanında uzman isimlerin eğitim ve destekleriyle ailelere yardımcı oluyor. Gebelik düşünen ya da bu sürecin içinde olan aileler için hafta içi her gün çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda her hafta Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri gebeler ile bu süreci düşünen vatandaşlara yönelik bireysel eğitimler, Perşembe günü; anne, baba ve eşlerin de katılım sağlayabildiği toplu eğitimler ve Cuma günleri de fizik tedavi uzmanı eşliğinde pilates dersleri veriliyor.

Gebe Okulu, Kahramanmaraş’taki anne ve babaları gebelik sürecine hazırlamak ve bu süreçte onlara destek olmayı amaçlıyor. Bu okula katılım sağlayan aileler, süreçle ilgili daha çok bilgiye sahip olarak gebelik, doğum ve doğum sonrası yaşanan durumlara yönelik daha bilinçli hale geliyor.

Gebe Okulu’yla ailelerin gebelik, doğum anı ve doğum sonrası süreçleri doğru yönetebilmeleri için hizmetler verildiğini belirten Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Özgül; “ Gebelik, uzun ve gebelerimiz için çok zorlu bir süreç. Biz Gebe Okulu’yla birlikte gebelik süreci düşünenlere ve bu süreçte olanlara hem psikolojik hem de fiziksel destek olmak amacıyla eğitimler veriyoruz. Biz gebelerimize gereken eğitim ve desteği vermek amacıyla burada hizmet veriyoruz. Gebe Okulu ile gebelerimize ve ailelerimize bu sürecin kolaylaşabileceği, daha rahat atlatabilmeleri için nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizim Gebe Okulu’ndaki genel amacımız; gebelik nedir, aileler bu süreçte nelerle karşılaşır ve nasıl davranılması gerekir konuları hakkında onları bilinçlendirmek” dedi.

Gebe Okulu Eğitimcisi Ebe Tuba Akol, Gebe Okulu’nun işleyişi hakkında bazı bilgiler verdi. Kol; “Gebe Okulu’nda Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri bireysel eğitimlerimiz oluyor. Perşembe günleri anne, baba, eşlerin katıldığı toplu eğitimlerimiz oluyor. Cuma günleri ise fizyoterapistimiz eşliğinde pilates dersleri yapılıyor. Biz anne ve baba adaylarını ebeveynlik sürecine hazırlamak adına bu tarz eğitimler veriyoruz. Gebelikten çok korkuyorlar, son zamanlarda sezaryen doğum oranımız artmış durumda ve bizim de normal doğumu desteklemek adına da böyle bir okulumuz var, bütün Kahramanmaraş halkını bekliyoruz. Eğitimlerimizde; özellikle gebelikte fizyolojik ve psikolojik sıkıntılardan dolayı oluşabilecek durumlarda kendileri ilaçsız nasıl önlem alabilirler, normal doğum ağrılarıyla ilaçsız nasıl baş edebilirler, eşlerin bu durumda anneye nasıl davranması gerektiği, lohusalık döneminde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ve yine eşlerin nasıl davranılması gerektiği, yeni doğan bakımı, anne sütü önemi, emzirme teknikleri ve eşlerle birlikte aile planlaması dönemi gibi konuların hepsini anlatarak onlara destekler sağlıyoruz. Halkımız böyle bir okul olduğunu bilmiyor, fakat geldiklerinde çok olumlu sonuçlarla karşılaşıyoruz, özellikle doğumhanedeki arkadaşlarla görüştüğümüzde, bizim söylediğimiz uygulamaları yapan gebelerden de olumlu sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 2024 yılı itibariyle 10 ay içerisinde bin gebeye ev sahipliği yaptık. 200 kadarına ulaşıp, doğumlarını gerçekleştirdik, bu gebelerin 59’u normal doğum olarak doğumlarını gerçekleştirdiler. Gebe Okulu’nun beraberinde getirdiği bu olumlu sonuçlar bizleri çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Gebe Okulu’na gebelik sürecinde olup, eğitim için gelen bir gebenin eşi Davut Atıcı ise; “Eşim geçen hafta katılmıştı, çok faydalı olduğunu ifade etti ben de bir eş olarak buraya eğitime geldim. Süreçle alakalı bilgi almak için katılım sağladım. Burada da hem hamilelik dönemi hem doğum süreci hem de doğum sonrasında eşimizin lohusalığı ve yeni doğan bebeğimizin durumu ile ilgili bilgiler aldık. Benim için de çok faydalı ve farkındalığımı artıran bir eğitim oldu. Hastane yönetimine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı