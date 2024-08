Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde, yasadışı kenevir ekimi, kaçakçılık, uyuşturucu madde imalatı ve izinsiz kazı yapma suçlarından toplamda 95 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu işlemlerin ardından 2 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonlar sırasında elde edilen bulgular oldukça dikkat çekici. Toplamda; üç yüz yetmiş dört kök kenevir bitkisi, sekiz gram kenevir tohumu, yaklaşık altı kilogram esrar, 7 gram eroin, 4 gram bonzai, otuz gram metamfetamin, beş yüz kırk dört adet sentetik uyuşturucu hap, iki yüz kilogram kıyılmış tütün, yanında 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen arama ve operasyonlarda, üç yüz doksan aranan şahıs yakalandı ve adli makamlara teslim edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs tutuklandı. Bu şahısların suçları arasında hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme yer aldı.

Ayrıca, çeşitli ilçelerde yapılan operasyonlar neticesinde toplamda; on dört adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, beş yüz doksan bir adet tabanca fişeği, yirmi bir adet av tüfeği ve yirmi iki adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Trafik Timleri, dönem içinde yirmi yedi bin yüz üç araç kontrol ederek, iki yüz on bir aracı trafikten men etti ve alkollü araç kullanan on yedi şahsın sürücü belgelerini geri aldı. Ayrıca, yerel halka trafik kuralları hakkında eğitimler verilerek, kazaların önlenmesi için bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından da, kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen on sekiz Suriye ve 1 Afganistan uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemler başlatıldı. Yol izin belgesi olmadan seyahat eden 41 Suriye uyruklu şahsa ise toplamda yüz seksen altı bin yüz seksen bir TL idari para cezası uygulandı.

Son olarak, TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs hakkında da adli işlemler başlatıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu