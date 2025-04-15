Dükkânda, geçmiş yıllarda üretilen yerel ve ulusal gazoz markalarının yanı sıra, çocukluk dönemine ait abur cuburlar ve oyuncaklar da yer alıyor. Raflarda horoz şekerleri, sakızlar, topaçlar ve nostaljik ambalajlı ürünler dikkat çekiyor.

İşletme sahibi Efe Keskingöz, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, deprem sonrası yaşadığı süreci anlatarak, şunları söyledi. “Ailemi kaybettikten sonra bir şekilde hayata yeniden tutunmam gerektiğini hissettim. Bu dükkânı çocukluk anılarımla bir bağ kurmak ve yeniden nefes alabilmek için açtım” dedi.

Ziyaretçilerine hem geçmişin tatlarını hem de duygusal bir atmosfer sunan mekân, nostalji severler tarafından ilgi görüyor.