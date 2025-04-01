Edinilen bilgiye göre; E.G (33) yönetimindeki 46 FP 203 plakalı otomobiliyle il merkezinden Kılağlı istikametine seyir halindeyken Budaklı Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Şarampole devrilen ve metrelerce sürüklenen otomobil hurdaya döndü. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan jandarma ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.