KAHRAMANMARAŞ (AA) – İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, sosyal medya üzerinden cinayet faillerini öven ve aileye yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşan kişi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonucu şüphelinin M.G. olduğu belirlendi.

Sosyal medyada cinayet zanlılarını öven paylaşımlarda bulunan ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar yazdığı tespit edilen M.G, Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Ne olmuştu?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılanması devam ediyor.