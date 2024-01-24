Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, tarihi dini kitabı satmak isteyen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Dulkadiroğlu ilçesindeki iki şahsın elinde bulunan tarihi eser kitabı satmaya çalıştıklarının öğrenilmesi üzerine harekete geçti.

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Jandarma ekiplerince yakalanan F.K (55) ile S.A.A (49) üst aramasında bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice el yazmalı Tevrat kitabı ele geçirildi. Tevrat kitabı koruma altına alınırken, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt