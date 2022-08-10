Dün akşam Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesinde yaşanan olayda, 22 yaşındaki Burak Özyürek, geçirdiği cinnet sonucu polis memuru Mehmet (51), annesi Hacer (45), ağabeyi Furkan (25) ve kardeşi Talha Özyürek'e (10) babasına silahla öldürmüş, sonra kendi yaşamına son vermişti.

Polis memuru baba Mehmet Özyürek’in Türk Bayrağına sarılı naaşı İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Önsen Mahallesine getirildi. Polis memuru Mehmet Özyürek ve ailesinin cenazesi, bugün Önsen Mahallesi Veysel Karani Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kahramanmaraş Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İlçe belediye diye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.