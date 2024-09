2016 yılında başladığı yatımlarını 2018’de Onplast markasıyla üretime çeviren Anatomi Sağlık A.Ş., Türkiye’de alanında sayılı bölgesinde ise tek üretici firma olarak ekonomiye katkısını sürdürürken; 2022 yılında ürün çeşitlendirmek ve üretilmeyeni üretmek için ikinci yatırım hamlesini gerçekleştirerek yeni ürünleri Türkiye ve Dünya pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Ülke ve şehir ekonomisine katma değer sağlayan yatırımlarına ilişkin değerlendirme bulunan Anatomi Sağlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Onaran, “Biz; arsaya, gayrimenkule, toprağa yatırım yapmadık. Biz, işimize yatırım yaptık. Gecemizi, gündüzümüzü, gençliğimizi bu zor ve hassas olan yatırımlar için harcadık ve bedeller ödedik. Hiç bir yerden de herhangi bir teşvik ve hibe almadık. Halen Çin ve Malezya üzerinden tıbbi malzeme getirip ithalatla sevinenleri ve bununla övünenleri de gördük, dinledik. Bizim yolumuz belli! Kim ne derse desin! Kim ne konuşursa konuşsun! Kim ne iftira atıp ne karalama yaparsa yapsın. Onlara 22 yıldır cevabımız büyük yatırımlarımız olmuştur, olmaya da devam ediyor çok şükür” dedi.

“Milli Kalkınmaya öncülük edecek hamleler bekliyoruz”

Katma Değeri yüksek ürünlerin üretilmemesi durumunda gelecek neslin yerli malı haftası kutlama etkinliklerine teknoloji değil hala meyve götürmeye devam edeceğinin de altını çizen İş İnsanı Onaran, “Kahramanmaraş Milli Mücadelenin bayraktarlığını yapan bir şehirdir. Milli Kalkınmada da bayraktar olması için hassas yerlerde göreve seçilenlerin bu yönde adım atmaları çok önemli. Sadece şan şöhret için, fotoğraf karelerinde yer almak için makamları doldurmamalı, milli kalkınmaya öncülük edecek hamleler yapmalı” şeklinde konuştu.

“Kalifiye personel sorunu var!”

Kahramanmaraş’ın yıllardır kalifiye personel alanında verdiği mücadelenin başarılı bir şekilde sonuçlanmadığını dile getiren Onaran, şunları kaydetti: “Deprem nedeniyle de nitelikli göç daha da hızlanmıştır. Şehirdeki kalifiye personel sıkıntısı burayı bir üs haline getirerek çözülür. Biz daha önce nitelikli personel bulamıyorduk, depremden sonra niteliksiz işçi de bulamaz olduk. Bizim sanayi çeşitliliğini hemen artırmamız gerekiyor. Yeni karma OSB’ler kurarak, yeni yatırımcılar davet ederek sektörel çeşitliliğin oluşmasıyla, tedarik ve alt üretici zincirinin gelişeceğine ve ekonomiye büyük bir katkı vereceğine inanıyorum. Şehirde yardımlaşma artar, nitelikli personel sayısı artır, burası üretim merkeziyken ihracat merkezi olur. Bu hizmeti de liyakatli yöneticilerimizin çalışmasıyla bekliyoruz.”

Bin sağlık kuruluşuna ürün gönderiyor

Savunma Sanayi ve Uçak sanayinin yanı sıra Kahramanmaraş medikal üretimde de stratejik bir bölge olacak. Yatırımı yapan Anatomi Sağlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Onaran her geçen yıl geliştirdiği ve yeni yatırımlar yaptığı tesislerinde de sağlıktaki birçok dalda dışa bağımlılığa son verdi. Avrupa standartlarında ürünler üreterek her geçen gün kendini geliştiren Anatomi Sağlık A.Ş. ithalatı engellediği gibi ihracatta yapan bir şirket oldu. Her ürün üzerinde yıllarca çalışma yapan şirket Türkiye’deki binin üzerindeki sağlık kuruluşunun ihtiyaçlarını Kahramanmaraş’taki tesislerinden karşılıyor.