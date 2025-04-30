ŞANLIURFA (AA) - Ankara'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Öztürk'ün cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
Halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Öztürk'ün cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine getirildi.
TOKİ Camisinde kılınan namazın ardından Öztürk'ün cenazesi Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze törenine, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA