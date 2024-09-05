Geçmişte Sadece metropol illerde yapılan kapalı bypass ameliyatı artık Ksü Tıp Fakültesinde hiçbir ücret alınmadan yapılıyor.

KSÜ tıp fakültesi kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu İstanbul’da aldığı özel eğitimlerle bölgede yapılamayan en kapsamlı ve zorlu ameliyatları kısa süre içerisinde gerçekleştirerek vatandaşların daha hızlı sağlığına kavuşmasını sağlıyor.

Koroner bypass ameliyatları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Eroğlu eskiden açık yöntemle yapılan bu ameliyatların artık daha konforlu bir hale geldiğini ve hastaların hemen ertesi gün sosyal hayatlarına dönebildiklerini ifade etti.

Bugüne kadar sayısız başarılı operasyona imza atan ve edindiği tecrübe ve uzmanlığını her geçen gün arttıran, Kahramanmaraş halkının ve bölgenin tercih ettiği cerrahlar arasında yer alan KSÜ Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu Kahramanmaraş ve bölge halkına hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.