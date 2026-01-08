6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan kamu işçilerine 2026 yılında ödenecek ilave tediyelerin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin sürelerinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, kapsam dahilindeki kamu işçilerine 2026 yılı için ödenecek ilave tediyenin ilk yarısı 26 Ocak 2026 tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Böylece kamu işçileri, ilave tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

Öte yandan maden işletmelerinde münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçiler için farklı bir ödeme takvimi belirlendi. Bu kapsamdaki işçilere 2026 yılında yapılacak ilave tediyenin tamamı tek seferde 23 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.

İlave tediye ödemeleri, kamu işçileri açısından önemli bir gelir kalemi olarak öne çıkarken, açıklanan takvimle birlikte çalışanların yıl içindeki mali planlamalarını daha net şekilde yapabilmeleri hedefleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda ödemeler, belirlenen tarihlerde ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek.