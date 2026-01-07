Kahramanmaraş İstiklalspor için başlatılan destek kampanyasına şehirden önemli bir katkı daha geldi. HG Hospital ve doktorları, kampanyaya 10 milyon liralık destek verdi.

İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy’u ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Akarca, geçtiğimiz sezon HG Hospital’ın verdiği katkılar nedeniyle Gürsoy’a birebir aynısı yaptırılan şampiyonluk kupasını takdim etti.

Başkan Ahmet Gaffar Akarca açıklamasında,

“HG Holding ve HG Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Gürsoy’a destekleri için şehrimiz ve takımımız adına çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluk mücadelemizde bizlere çok önemli destekleri oldu. Bu sezonda yine bu kutlu mücadelede bize gösterdikleri güven ve destek için teşekkür ederim.” dedi.

Destek açıklamasında konuşan Uzm. Dr. Halil Gürsoy ise,

“Kahramanmaraş’ımız için ne yapsak az. Bu muhteşem şehir bizim yuvamız ve aynamız. Günümüzde şehirler sportif başarılarıyla yarışıyor ve en iyi şekilde temsil ediliyor. Bizler de HG Hospital ve HG Holding olarak şehrimizin gururu olan Kahramanmaraş İstiklalspor’umuzu 1. Lig yolunda yalnız bırakamazdık. Yeni sezonda 1. Lig’de, yeni stadyumumuzda HG Hospital locamızı da alarak desteğimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.