Montrealli uzmanların yaptığı araştırmada, uzun yıllardır kuaförlük yapan bireylerin yumurtalık kanseri riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı

Belirli kimyasal maddelere maruz kalmanın ciddi hastalıklara sebep olabileceğini söyleyen uzmanlar, güzellik uzmanlarının da tehlike altında olduğunu belirtti.

Bilim insanları; satış, perakende, giyim ve inşaat sektörlerinde çalışanların da kansere karşı savunmasız olabileceğini duyurdu.

Montreal Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, 18 ila 79 yaşları arasındaki kadınlara ilişkin verileri analiz ettiler.

Yumurtalık kanseri teşhisi konan 491 kadın, hastalığı olmayan 879 kadınla karşılaştırıldı. Tüm katılımcılardan çalışma geçmişleri de dahil olmak üzere bir dizi bilgi toplandı.

Mesleki ve Çevresel Tıp dergisinde yayınlanan analizde, 10 yıl veya daha uzun süre kuaför, berber, güzellik uzmanı olarak veya benzeri mesleklerde çalışanların kansere yakalanma oranının 3 kat daha yüksek olduğu bilgisi verildi.

Uzun çalışma saatleri nedeniyle muhasebecilik yapan bireyler de riskli meslekler listesinde yerini aldı. Muhasebecileri, diğer beyaz yakalı meslek grupları takip etti.

Giyim endüstrisinde özellikle nakış alanında uzun süreli çalışanların, kansere yakalanma oranının yüzde 85 arttığı ortaya çıktı.

Satış veya perakende işi yapanlar ise yüzde 45 ve yüzde 59 daha yüksek risklerle ilişkilendirildi.

Araştırma ekibi, kanser riskini arttıran başlıca etmenleri amonyak, hidrojen peroksit, organik boyalar, ağartıcılar olarak sıraladı.

Uzmanlar, yumurtalık kanserine yakalanma riskini oluşturan faktörlerin yalnızca kimyasallar veya uzun çalışma saatleri olup olmadığı konusunda emin olmadıklarını da araştırma sonuçlarına eklediler.

Kansere yakalanma nedenlerinin iş yerindeki farklı faktörlere bağlı olup olmadığı tartışma konusu oldu.

Hemşireler, yumurtalık kanserine yakalanma riski en düşük meslek oldu.