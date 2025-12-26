Karadeniz ve Marmara’nın Yüksekleri Beyaza Bürünecek

Bu gece saatlerinden itibaren Sakarya’nın güney ve doğu kesimleri, Kocaeli’nin güneyi, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun’un yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Rize ve Artvin’in yükseklerinde ise yer yer yoğun kar öngörülüyor. Kar yağışlarının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ayrıca Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop’un batısı ile Zonguldak ve Bartın’ın yüksek kesimlerinde de kuvvetli kar yağışı görülecek. Bu bölgelerde yağışların yarın gece saatlerinde azalması, pazar günü öğle saatlerinden sonra ise yeniden kuvvetlenmesi tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da Kar Etkisini Artıracak

Yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Yozgat’ın doğusu, Kayseri, Nevşehir’in doğusu, Niğde’nin güney ve doğusu ile Konya’nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bu yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu İçin Yoğun Kar Uyarısı

Yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır’ın kuzeydoğusu, Batman’ın kuzeyi, Siirt’in kuzey ve doğu kesimleri ile Karacadağ çevresinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bu bölgelerde yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu’da ise Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars, Van, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ile Şırnak’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı görülecek. Kar yağışlarının batı kesimlerde yarın gece, doğu kesimlerde ise pazar öğle saatlerinde sona ermesi tahmin ediliyor.