Halil Gündüz yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Oğlu ve İki Yeğeni Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Otomobilde 5 kişinin bulunduğunu, düştükten kısa süre sonra araçtaki bir kişinin kendi imkanlarıyla sudan çıktığını belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren bütün ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerimizin çalışması sonucu, 3 vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. Üzüntümüz büyük. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Araç sürücüsünün aracın içinde olmadığını gördük. Arama çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Şıldak, kayıp kişinin sürücü Halil Gündüz olduğunu, hayatını kaybedenlerin ise Gündüz'ün oğlu ile iki yeğeni olduğunu sözlerine ekledi.

“Yoğun Akıntı Çalışmaları Zorlaştırdı”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ise ihbarın hemen ardından ekiplerin kısa sürede olay yerine vardığını belirterek, "Yoğun akıntı nedeniyle aracı çıkarmak kolay olmadı. Ölenlere rahmet diliyoruz, geride kalanlara sabırlar diliyorum. İnşallah kayıp kişi bir an evvel bulunur. Okullar bugün yoğun kardan dolayı tatil edildi. Sürücü, oğlunu ve yeğenlerini okula götürüyormuş, tatil olduğunu duyunca geri eve götürüyormuş." dedi.