Televizyon kanallarının yılbaşı döneminde uyguladığı yayın politikası kapsamında birçok diziye olduğu gibi Uzak Şehire de geçici ara verildi. Bu nedenle dizinin 44. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yayın saatinde Kanal D ekranlarında yabancı sinema filmi yer alacak.

Kanal D’nin Mardin’de çekilen sevilen dizisi Uzak Şehir, 29 Aralık tarihli yayın akışında yer almayınca izleyicilerin gündemine oturdu. Yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceği merak edilirken, dizinin yılbaşı haftası nedeniyle kısa bir yayın arasına girdiği öğrenildi.

Uzak Şehir neden yayınlanmıyor?

Dizinin bu hafta ekrana gelmemesinin temel nedeni yılbaşı haftası olması. Kanallar, reklam ve izlenme planlamaları doğrultusunda Ocak ayının ilk haftasına kadar yeni bölümlere ara veriyor. Yapım ekibinin de çekimlere kısa bir mola verdiği belirtildi.

29 Aralık Kanal D yayın akışı öne çıkanlar:

16.45 – Uzak Şehir (tekrar)

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Derinlerdeki Dehşet (yabancı sinema)

Uzak Şehir 44. bölüm ne zaman?

Heyecanla beklenen Uzak Şehir 44. bölümünün, 5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Cihan ve Alya’nın hikâyesi yeni yılda kaldığı yerden devam edecek.

Dizinin yeni bölüm tarihiyle ilgili resmi bir değişiklik olması halinde Kanal D’den yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.