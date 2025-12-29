Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin Yargıtay kararı açıklandı. Yargıtay, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında yerel mahkeme tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edilmiş, 28 Aralık 2024’te görülen duruşmada üç sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosyada yer alan itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek Mahkeme, Bahtiyar’ın eyleminin “öldürmeye yardım etmek” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek yeniden yargılanmasının yolunu açtı.

Yargıtay’ın kararıyla birlikte Narin Güran cinayeti dosyasında anne, ağabey ve amca yönünden verilen hükümler kesinleşirken, Nevzat Bahtiyar hakkında yargı süreci yeniden devam edecek.