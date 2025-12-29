Yılın son günlerine yaklaşılırken gümüş piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Kahramanmaraş’ta sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, gümüş fiyatları son bir yıl içinde ciddi bir yükseliş kaydetti.

Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde gramı yaklaşık 40 lira seviyelerinde işlem gören gümüşün, bugün itibarıyla 110–115 lira bandına yükseldiği ifade ediliyor. Bu artışın, gümüş yatırımcısına yaklaşık yüzde 300’e varan bir kazanç sağladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, gümüşün artık yalnızca geleneksel bir yatırım aracı olarak görülmediğine dikkat çekiyor. Elektronikten otomotive, yenilenebilir enerjiden savunma sanayine kadar birçok alanda yoğun şekilde kullanılan gümüşün, stratejik bir maden haline geldiği vurgulanıyor. Özellikle güneş panelleri ve yüksek teknoloji ürünlerinde artan kullanımın, küresel talebi yukarı çektiği belirtiliyor.

Piyasa temsilcileri, küresel ekonomik belirsizlikler, sanayi talebindeki artış ve değerli metallere yönelimin gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini ifade ederken, yatırımcılara ani dalgalanmalara karşı temkinli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Yeni yıla girerken gümüş, hem yatırımcılar hem de sanayi açısından yakından izlenen emtialar arasında yer almayı sürdürüyor.