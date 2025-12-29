Kent genelinde birçok noktada eş zamanlı olarak yürütülen projelerle, depremden etkilenen alanlar yeniden ayağa kaldırılarak bölgenin modern, güvenli ve canlı yapısına yeniden kavuşması hedefleniyor.

Bu kapsamda, şehrin önemli ticaret ve yaşam merkezlerinden biri olan Derepazarı bölgesinde başlatılan inşaat çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Uzun yıllardır Kahramanmaraş’ın sosyal ve ekonomik dokusunda önemli bir yere sahip olan Derepazarı, yürütülen çalışmalarla birlikte modern ve güvenli bir yapıya kavuşturuluyor.

Devam eden çalışmaların yalnızca fiziki bir yenilenme değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal hayatını canlandırmaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulanıyor. İnşaat sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Derepazarı’nın yeniden hareketli günlerine dönmesi hedefleniyor.