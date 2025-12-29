Kırmızı rengi ve yeşil yapraklarıyla bolluk ve bereketi simgelediğine inanılan kokina, tezgâhlarda alıcısını bekliyor.

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların kokina çiçeğine gösterdiği ilgiyi değerlendiren çiçekçi esnafı, bu ilginin büyük ölçüde yanlış bilgilere dayandığını söyledi.

Çiçekçi esnafı, kokina olarak bilinen bitkinin aslında doğal hâliyle tek meyveli bir bitki olduğunu belirterek, “Bunun asıl adı kokina değil. Halk arasında tavşan palamudu ya da tavşan memesi olarak bilinir. Doğada tek meyve verir. Üzerine bağlanan kırmızı taneler ise dikenli alıç ya da dağ alıcının meyvesidir” dedi.

Bitkinin Kahramanmaraş’ın Andırın, Türkoğlu ve Çakallı taraflarında doğal olarak yetiştiğini belirten esnaf, uğur ve bereket inancına ise şu sözlerle karşı çıktı:

“Uğur, bereket gibi anlamlar yüklenmesini doğru bulmuyorum. Biz Müslümanız, böyle bir inanış yok. İnsan neye emek verirse karşılığını onu alır. Kokina sadece süs veya hediye amaçlı tercih edilebilir.”

Kokinanın tercih edilme nedenlerinden birinin uzun süre bozulmadan dayanması olduğunu söyleyen esnaf, “Kökünden kesildikten sonra bile 4-5 ay yeşilliğini kaybetmeden durabiliyor. Bu yüzden insanlar tarafından ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.