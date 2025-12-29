Meteoroloji verilerine göre, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelerde, özellikle yüksek kesimlerde yağışın tipi şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki ilçelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetre arasında olması öngörülürken, yüksek kesimlerde bu miktarın 20 ila 30 santimetreye kadar çıkabileceği ifade edildi.

Öte yandan Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklıklarının -9 ila -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu nedenle il genelinde kuvvetli don ve buzlanma riskinin yüksek olduğu bildirildi.

Yetkililer, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini birkaç gün boyunca sürdürmesi bekleniyor.