2025 yılı, akaryakıt fiyatları açısından küresel gelişmeler ile Türkiye’deki ekonomik dengelerin birlikte etkili olduğu bir dönem olarak öne çıktı. Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, jeopolitik riskler, petrol üreticisi ülkelerin arz politikaları ve döviz kurlarındaki hareketlilik; benzin, motorin ve LPG fiyatlarının belirlenmesinde temel faktörler oldu.

Yılın ilk aylarından itibaren uluslararası petrol fiyatlarında görülen temkinli yükselişler ve dönemsel geri çekilmeler, akaryakıt fiyatlarının dalgalı bir bantta seyretmesine neden oldu. Küresel talep beklentileri, stok verileri ve üretim kısıntılarına ilişkin açıklamalar, fiyatların yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Özellikle bölgesel gerilimler ve enerji arzına ilişkin haber akışları, piyasalarda kısa vadeli fiyat hareketlerini beraberinde getirdi. Vergi düzenlemeleri ve maliyet kalemleriyle birlikte değerlendirilen bu süreçte, akaryakıt fiyatları zaman zaman artış gösterirken, bazı dönemlerde ise sınırlı geri çekilmeler yaşandı.

Uzmanlar, küresel enerji piyasalarında arz-talep dengesinin korunmaya çalışıldığına dikkat çekerek, 2025 yılında ani ve sert fiyat şokları yerine kontrollü ancak dalgalı bir fiyat seyrinin hakim olduğunu belirtiyor.

Genel değerlendirmeye göre 2025, akaryakıt fiyatlarında dünya ekonomisi, enerji politikaları ve piyasa beklentilerinin doğrudan etkili olduğu; pompaya yansıyan her değişimin küresel dengelerin bir göstergesi olarak okunduğu bir yıl olarak kayıtlara geçti.