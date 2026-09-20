Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel, mısır tarlasında ölü bulundu.

Kırsal Konuk Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı.

Yapılan aramalar sonucu Karayel, bir mısır tarlasında ölü bulundu.

Karayel'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için jandarma ekiplerince özel ekip kuruldu.