Kan donduran cinayetin adresi Eskişehir..

Tepebaşı ilçesi merkezinde oturan Deniz Oktay, yaklaşık bir hafta önce evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.

Ailesi çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca genç kadın hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında Oktay’ın cep telefonu kayıtları incelemeye alındı. İncelemede, cep telefonu sinyalinin son olarak Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinin yakınındaki ormandan geldiğini belirledi.

YAKILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Ormanda yapılan aramada Deniz Oktay, yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Oktay’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olduğu belirlenen İdris G., yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen İdris G., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Savcılığın Deniz Oktay’ın ölümüne ilişkin soruşturmada gizlilik kararı aldığı belirtildi.

Kozkayı Mahalle Muhtarı Emin Solak, Deniz Oktay’ın saçları hariç bedeninin tamamının yakılmış halde bulunduğunu söyledi

"ÖNCE ANAHTARI, SONRA KOLYEYİ BULDUK"

Deniz Oktay’ın yaklaşık bir haftadır kayıp olarak arandığını anlatan Solak, “Ekiplerle beraber ararken önce anahtarı, sonra kolyeyi bulduk. Biraz daha ileri gidince cesetle beraber burayı bulduk. Kadın buralı değil ama Eskişehir merkezinde oturuyor. Şüpheli şahıs buralı, hemen su deposunun altında evi var. Daha önce ölen kadının ablasını da bıçaklamış. Daha önce alışveriş yapmışlar, aralarında ilişki vardı. Devletimizin kolu uzun, nereye gidersen git yakalarlar. Şahıs da tutuklandı, zaten o gün tutuklandı. İtiraf da etti. Delilleri kaybedeyim diye benzin almaya gitmiş, sonra bizi görünce kaçmış herhalde” dedi.