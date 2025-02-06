MERSİN (AA) - Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Dünyada bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını temenni eden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarıp bilgi, birikim ve teknolojinin imkanlarını kullanarak gerekli tedbirleri alacağız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini gözeterek başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz."