Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak severlerle buluştu.KAYSERİ (İGFA) - Son 20 yılın en erken başlayan sezonu olarak 2024-2025 kayak sezonunu Kasım ayı sonunda açan Erciyes Kayak Merkezi şuana kadar 500 binin üzerinde kayak severi ağırlarken Erciyes, özellikle hafta sonları dolup taşmaya devam ediyor.

Yeni yatırımlarla Kayseri’nin turizm potansiyelini sürekli artırmaya gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sık sık Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret ederek kayak severlerle buluşmaya ve hizmetleri yerinde takip etmeye özen gösteriyor. Büyükkılıç bu hafta sonu, turizmin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi’ni eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte ziyaret etti.

Saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesiyle hizmet veren 19 mekanik tesis, 41 pist ve 112 kilometre pist uzunluğuna sahip Erciyes Kayak Merkezi, kayak severlere unutulmaz bir kayak deneyimi sunarken Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç da yerli ve yabancı turistlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdiler.

Geçen sezon 2,5 milyon ziyaretçi ağırlayan Erciyes’te bu sezon ziyaretçi sayısında 3 milyonun üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Ayrıca Polonya, Rusya, Ukrayna, Çekya, Belarus, İskandinav ülkeleri ve İngiltere’den, dünyanın değişik ülkelerinden gelen misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Hatırlanacağı üzere geçen sene 2,5 milyon misafirimiz oldu yurt içinden, yurt dışından. Bu sene itibariyle de 3 milyonun üzerinde misafiri bekliyoruz" dedi.