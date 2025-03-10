Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor alanında hizmet ve faaliyetlerini yürüten Spor A.Ş. tarafından Erciyes’te, 2200 Rakımda Erciyes Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.KAYSERİ (İGFA) - 19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometre uzunluğundaki pistleriyle yerli ve yabancı kayak severlerin akınına uğrayan Erciyes Kayak Merkezi, aynı zamanda çeşitli spor dallarındaki birçok müsabakada sporseverleri Erciyes’in zirvesinde bir araya getiriyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi’nde, 2200 Rakımda Erciyes Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da gerçekleşen turnuvaya 7-65 Yaş aralığında masa tenisi tutkunları katıldı.

Karla kaplı Erciyes’in eşsiz doğasında masa tenisi oynama fırsatı bulan sporcular, rekabet ve heyecan dolu turnuvada yeteneklerini sergilerken turnuva katılımcılardan tam not aldı.