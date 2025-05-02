Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin Akıl Küpü Kütüphaneleri Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Akıl Küpü Kütüphaneleri'nin öğrencilere sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışma imkânı sunduğunu ve bundan dolayı da ilginin oldukça fazla olduğunu söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde yer alan tüm kütüphanelerimizden istifade eden büyük bir öğrenci kitlemiz var. Kütüphanelerimizde grup çalışma ofisleri, özel çalışma odaları ve kafeteryasıyla hizmet vermesi gençlerimizin tercih sebepleri arasında bulunuyor. Bu bağlamda öğrencilerimiz de kütüphanelerimizden dolu dolu istifade ediyorlar.

Gençlerimiz burada hem sosyalleşiyor hem de keyifle ders çalışıyor. Kütüphanelerimizin yoğun kullanılması bizleri de çok mutlu ediyor. Melikgazi'de öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin kitaba ulaşması, konforlu, rahat ve nezih ortamlarda ders çalışması için kütüphanelerimizi yaygınlaştırdık. Birçok mahallede hayata geçirdiğimiz kütüphanelerimizin sayısı 15’i buldu. Haziran ayında yapılacak olan LGS ve YKS için öğrencilerimiz kütüphanelerimizde yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.