Kayseri Tarihi Talas ilçesinde, kurulduğu günden bu yana yoğun ilgiyle takip edilen Antika Pazarı, mayıs ayında da geçmişe duyulan özlemin giderildiği imkân ve ortamları ziyaretçilerine sundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Kayseri’ye kazandırdığı, ekonomiye dayalı önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Antika Pazarı, 2019 yılında tarihi Harman Meydanı’nda başlayan yolculuğunu Mevlana Mahallesi Pazar Yeri’nde başarıyla sürdürüyor. Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla taşındığı yeni yerinde nostalji meraklılarına renkli seçenekler sunan pazarda, halı, kilim ve seccadelerden tespihe, saat, para ve puldan nostaljik ev eşyalarına kadar binlerce ürün satışa sunuldu.

HEM ALIŞVERİŞ HEM KÜLTÜREL GEZİ

Pazar, Kayseri’den olduğu kadar Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen antika satıcılarının da yoğun ilgi gösterdiği bir platform haline geldi. Bu özelliğiyle, şehrin en dikkat çeken sosyo-kültürel etkinlikleri arasında yer alan Talas Antika Pazarı, ziyaretçilerine hem alışveriş yapma hem de kültürel bir gezi deneyimi yaşattı.

Her ayın ikinci pazar günü kurulması gelenek haline gelen Antika Pazarı, hafta sonu da yine Talas ve Kayseri halkına farklı bir gün yaşattı. Antika tutkunları, geçmişin büyülü atmosferini doyasıya yaşama ve nadide parçaları keşfetme fırsatı buldu. Talas Antika Pazarı, her ayın ikinci pazar günü Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde tarih ve nostalji severleri ağırlamaya devam edecek.