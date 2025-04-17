Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın öncülüğünde hayata geçirilen üç önemli müze, Turizm Haftası’nda kültür turizmine sağladığı katkıyla öne çıkıyor. Açıldıkları günden bu yana yoğun ilgi gören müzeler, toplamda 400 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak bölge turizmine yeni bir soluk kazandırdı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi'nin hizmete aldığı ve 14 ay önce kapılarını açan Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, kısa sürede 150 binin üzerinde ziyaretçiye ulaşarak tarih meraklılarının gözdesi oldu. Milli mücadele ruhunu yaşatan müze, interaktif sunumları ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor.

Bir yıl önce hizmete giren Su Medeniyetleri Galerisi ise 160 bini aşan ziyaretçi sayısıyla bölgenin en çok ilgi gören kültürel duraklarından biri haline geldi. Anadolu’da suyun medeniyetlere etkisini anlatan galeri, suya dair farklı içerikleriyle öne çıkıyor.

Talas Belediyesi’nin kültürel mirasa verdiği önemin bir diğer örneği olan Tıpkıbasım Kur’an-ı Kerim Sergisi, son 3 yılda 100 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi. Osmanlı dönemine ait nadide eserlerin tıpkıbasım örneklerinin yer aldığı sergi, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

BAŞKAN YALÇIN’DAN MÜZELERE DAVET

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Talas olarak kültür ve turizmi bir araya getiren projelere büyük önem veriyoruz. Bu müzeler sadece geçmişi hatırlamakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılacak önemli bir mirası da barındırıyor. Turizm Haftası vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı bu değerli eserlerle buluşmaya davet ediyoruz.”

Talas Belediyesi, tarih ve kültürü gün yüzüne çıkaran projeleriyle bölge turizmine katkı sunmaya ve kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor.