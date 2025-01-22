Kayseri Talas Belediyesi’nin ihaleye çıkardığı villa parsellerinin satışı sürüyor. Mülkiyeti belediyeye ait toplam 27 parsel taşınmaz, 22 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ta geçen hafta satışa çıkarılan parsellerden devam eden ihalelerle ile Akçakaya’da 8 ve Endürlük’te 19 villa parselinin satışı gerçekleştirilecek.

Erciyes ve Ali Dağına nazır, site yapmaya uygun villa parsellerine ilginin büyük olması beklenirken, satışlardan elde edilecek gelir Talas Belediyesi’nin gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

Talas Belediyesi Meclis Salonunda saat 15.00’te gerçekleştirilecek ihalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir.

İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir.