Kayseri Talas Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği sağlıyor. Düzenli aralıklarla devam eden destek kapsamında 80 aileye gıda paketlerinin teslimatı yapıldı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın özel hassasiyet gösterdiği çölyak hastalarına temel gıda maddelerinden oluşan gıda kolisinin içinde gluten içermeyen un, makarna, irmik, bulgur, bisküvi, çikolata, kek ve çeşitli hamur işi gibi ürünler yer alıyor.

Başkan Yalçın’ın göreve geldiği 6 yıl öncesinden bu yana devam eden uygulamayla çölyak hastalarına sağlanan gıda kolisi desteği ailelere her ay gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, çölyağın hayatın bir gerçeği olduğunu belirterek, Talas Belediyesi olarak çölyak hastalarının hayatlarını kolaylaştırmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi.