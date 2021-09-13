Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kayseri’de düzenlenen Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerine katıldı. Yöresel ürün ve lezzetlerin vatandaşlarla buluşturulduğu etkinlikler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç ve Habibe Öçal, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Alidağı Kafe 360 mesire alanında açılan stantlarda, dondurma, kırmızı pul biber, tarhana ve fıstık ezmesi gibi pek çok lezzetin yanı sıra sim sırma, bakır ve ahşap oyma eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kayseri Kahramanmaraşlılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlik sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Hemşehrilerimizle buluştuk, hasbihal ettik. Burada sergilenen yöresel ürünlerimiz ve lezzetlerimiz de büyük bir ilgi gördü. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Katkı veren tüm belediyelerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Dernek Başkanı Polat’tan Teşekkür

Kayseri Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mehmet Polat ise yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız uzun dönemli pandemi sürecinde serbestleşme döneminin başlanması ile birlikte hemşerilerimize böyle bir etkinlik yapalım istedik. Burada güzel bir ortam var ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Kahramanmaraş’ın bütün ilçeleri burada. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri’nin ilçe belediyeleri burada. Kahramanmaraş ve Kayseri belediyelerinin bir arada olması bizi oldukça mutlu ediyor. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.