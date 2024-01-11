Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 45+1. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Fode Koita'nın penaltısıyla geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 48 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sivasspor ise 25 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.

İkinci sarıdan kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın son dakikasında ise Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, kırmızı kart gördü.

Kerem, Sivasspor deplasmanında uzatma dakikalarında yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hücum oyuncusu hakem Zorbay Küçük'ün verdiği bu kararın ardından büyük bir tepki gösterirken zorlukla soyunma odasına götürüldü.

Milli oyuncu, ilk kartını ise Sivasspor'un kazandığı penaltı sonrasında yaptığı itirazdan almıştı.

Bu kartla birlikte Galatasaray'da 2023-2024 sezonunda ilk kez bir isim kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kayserispor maçında yok

25 yaşındaki futbolcu, bu kartla birlikte kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta formasından uzak kalacak.