Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Dulkadiroğlu’nda Bertiz bölgesi olarak adlandırılan mevkide yer alan Kılağlı Mahallesi grup yolunda gerçekleştirilen kazı, dolgu, zemin iyileştirme ve genişletme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla 4 kilometre uzunluğundaki grup yolunun genişliği 10 metreye çıkarılıyor. Genişletme ve asfalt öncesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından arterde sıcak asfalt çalışmalarına başlanacak. Bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan arterde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak ulaşım konforu artırılan arterin vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.