KİLİS (AA) - Kilis'te, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, saygı duruşunda bulundu, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Anma programında konuşan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere bütün milletvekilleri ile deprem bölgesinde olduklarını belirtti.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, geçen yıl da Kilis'te anma törenine katıldığını belirterek, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in de katıldığı programda depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.