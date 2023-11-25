Tekstilden, enerjiye, çimentodan kâğıda, eğitimden lojistiğe Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösteren ve Türk ekonomisine katkı sunan Kipaş Holding, doğaya dost faaliyet anlayışıyla sosyal projelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi'nin" dördüncü etabı kapsamında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çınarlı mevkiinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kipaş holding yönetim kurulu üyesi Halit Gümüşer, Kahramanmaraş Orman işletme müdürü Mustafa Kavak, Ağaçlandırma ve silvikültür şube müdürü Hüseyin Akçay ile Kipaş holding yetkilileri ve orman bölge müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Orman işletme müdürü Mustafa Kavak, ağaç dikimine katkılarından dolayı Kipaş Holding’e teşekkür etti.

Ağaçlandırma ve silvikültür şube müdürü Hüseyin Akçay ise çalışmalara destek oldukları için kipaş Holding’e teşekkür etti.

Kipaş holding yönetim kurulu üyesi Halit Gümüşer ise “hedefimiz karbon salınımını sıfıra indirmek” diye konuştu.

