Kahramanmaraş’ın gururu K. İstiklalspor Basketbol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 1. Ligi’ne yükseldi!

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) 9. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraş İstiklalspor, Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda Ege Üniversitesi DAÇKA’yı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan mücadele, temsilcimizin üstünlüğüyle tamamlandı.

Sezon boyunca gösterdikleri azim, disiplin ve takım ruhuyla dikkat çeken temsilcimiz, play-off mücadelelerinde sergilediği üstün performansla adını bir üst lige yazdırmayı başardı. Şehrin sporda yükselen değeri haline gelen K. İstiklalspor, bu başarıyla sadece sahada değil, Kahramanmaraş’ın spor tarihinde de önemli bir yer edindi.

Maça etkili başlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, ilk periyodu 20-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da temposunu koruyan temsilcimiz, devreye 46-35’lik skor avantajıyla girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Kahramanmaraş İstiklalspor, 3. periyodu 73–55 önde kapattı. Son çeyrekte ise skor 86–71 olarak kaydedildi. Bu sonuçla Kahramanmaraş artık TBF 1. Ligi’nde.