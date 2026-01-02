İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'da yakalanan kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 şüphelinin izinin titizlikle sürüldüğünü belirtti.

Operasyonlar Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'ta gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda "terör örgütüne üye olma, cinayet, yaralama, uyuşturucu ticareti, resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan aranan 40 şüpheli yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.