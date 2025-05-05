İzmir'de Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği 1. Çiğli Kitap Günleri, dördüncü gününde de dopdolu etkinliklerle devam etti. Minik okurlar, yazarlarla bir araya gelerek hayal dünyalarını genişleten keyifli sohbetler gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde kitap sayfalarından taşan hikâyeler, onların yaratıcı düşüncelerine ilham kaynağı oldu.

Gün boyunca süren etkinlikler, edebiyatın büyülü dünyasına adım atan çocukları yazarlarla kurdukları sıcak diyaloglarla unutulmaz bir deneyime taşıdı. Sanat ve eğlencenin iç içe geçtiği festivalde, heykel, karikatür, ritim ve yaratıcı drama atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri, şişme langırt oyunları, jonglör ve tahta bacak gösterileriyle eğlence zirveye ulaştı.

Etkinlik kapsamında açılan karikatür sergisi ise ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Renkli ve düşündürücü çizimlerin yer aldığı sergi, her yaştan katılımcının beğenisini kazandı.

YAZARLAR MASAL VE HİKAYE DÜNYASINDA ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Kitap Günleri’nde edebiyat dünyasının sevilen isimleri de minik okurlarla bir araya geldi. Özge Özberk, Y. Bekir Kurdakul, Dilge Güney, Çiğdem Keleş ve İzzet Güldoğan çocuklara masal ve hikayeler anlatarak onları edebiyatın büyülü dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkardı. Sevdikleri yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulan çocuklar, bu özel günü hafızalarına kazıdı.

Etkinliklerin akşam bölümünde ise Haluk Çetin ve Nilüfer Açıkalın sahne aldı. Müzik ve şiirin iç içe geçtiği performans, küçük edebiyat meraklılarına sanatla dolu bir akşam yaşattı. Çiğli Kitap Günleri, her yaştan katılımcıya hitap eden programıyla kültür ve sanat dolu günler sunmaya devam ediyor.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli Kitap Günleri’nde çocukları kitapla ve sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Yıldız, “Onların gözlerindeki ışıltı, bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Karikatür sergimizden atölye çalışmalarına, yazar buluşmalarından sahne performanslarına kadar her detayda çocuklarımızın gelişimine katkı sunmayı hedefledik. Çiğli’yi kültür ve sanatla iç içe, çocuk dostu bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.