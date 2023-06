Dulkadiroğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Macera Parkı’nda düzenlenen etkinlik kahvaltı ile başladı. KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan, Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, KİÜ Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı programda, depremden sonra ilk kez arkadaşları ile buluşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, eğlence dolu bir gün geçirdi.

Programda konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, öğrencilere bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti. Prof. Dr. Bakan, “Maalesef ‘asrın felaketi’ olarak isimlendirilen çok büyük bir deprem yaşadık. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti, binlerce binamız yıkıldı yahut kullanılamaz duruma geldi. Deprem dolayısıyla, hayatımızın her alanında kolay kolay onarılmayacak tahribatlar oluştu. Fakat büyük ve güçlü bir ülkemiz ve bu ülkeyi var eden büyük bir milletimiz var. Bu acıları da hep birlikte aşacağımıza, yaralarımızı saracağımıza olan inancım tam” diye konuştu.

Depremin yarattığı olumsuzlukları birlik ve beraberlik ruhu ile aşacaklarını kaydeden Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Bildiğiniz gibi biz, yeni bir üniversiteyiz ve sizler için gerçekten büyük hayallerimiz var. Sizlerin en iyi şekilde eğitim alabilmeniz, bu ülkenin yarınlarında bilgiyle donanmış, özgüveni yüksek bireyler olarak yer alabilmeniz için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz. Evet, deprem bu hayallerimizi geciktirdi, öteledi. Bildiğiniz gibi sizlere eğitim yuvası olarak tasarladığımız Karacasu Kampüsümüz, bu gün konteyner kente dönüştü ve binlerce depremzedemizi konuk ediyor. Ama biz ümidimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Üniversitemiz için, sizler için fedakarca çalışmaya, İstiklal Üniversitesi’ni layık olduğu noktaya taşımaya gayret edeceğiz. Sözlerime burada nihayet verirken, bizi konuk eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Sayın Necati Okay’a şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin de keyifli bir gün geçirmenizi diliyor, sene sonu sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum.”

“KAHRAMANMARAŞ’I GÜZEL GÜNLERE YENİDEN TAŞIYACAĞIZ”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise, deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kahramanmaraş kent merkezi ve Dulkadiroğlu’nu yeniden ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Okay, şunları kaydetti:

“Malumunuz Kahramanmaraş tam dört ay önce ağır bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bu deprem dolayısıyla her konuda çok büyük yaralar aldık. Ama birlik ve beraberlik içerisinde kentimizi toparlamaya başladık. En kısa zamanda Kahramanmaraş ve Dulkadiroğlu’nu tekrar ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. Tabi bunu belli bir plan ve program çerçevesinde yapacağız. Her ne kadar ağır hasarlı binaların yıkımı devam etse de enkaz kaldırma süreci yavaş yavaş bitiyor. Yeni planlamayla birlikte inşa sürecine başlamış bulunuyoruz. Özellikle şehir merkezinde ve sanayi sitesindeki yapılanmayı biran önce bitirmek şehrimizin geleceği için bunlar çok çok önemli. Bu ticaret merkezlerini de biran önce canlandırmamız gerektiğini biliyoruz. İnşallah bu görevlerimizi yerine getirdiğimizde Kahramanmaraş, eskisinden daha güzel bir konuma gelecek.”

Kentin inşa sürecinde halkın tüm katmanlarıyla istişareler yürüttüklerini dile getiren Okay, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnşallah yeni imar planımız çok kısa sürede uygulanmaya başlayacak. Yeni imar planı ile Kahramanmaraş’ı eskisinden daha iyi bir şekilde dönüştüreceğimizden eminim. Bu programlar, normalleşme sürecimizin aşamalarından bazıları. Öğrencilerimizle, üniversitelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla halkın çeşitli katmanları ile bir araya geliyoruz ve bu şekilde bir hasbihal ortamında şehrimizi yeniden ayağa kaldırmayla ilgili herkesin düşüncesini alıyoruz. Çünkü bu fikirler bizim için çok önemli. Hep birlikte Kahramanmaraş’ı güzel günlere yeniden taşıyacağız.”

Programda, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yasin Demir tarafından öğrencilere psikoteknik destek etkinliği düzenleyerek, söyleşi gerçekleştirdi. Öğrenciler daha sonra macera parkurunda, zipline, atlama kulesi ve engelli parkurunda çeşitli ekstrem aktivitelerde gerçekleştirdi.