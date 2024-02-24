Diyarbakır'da hırsızlık olayı yaşandı.

Yenişehir ilçesinde farklı tarihlerde, giyim mağazaları ve marketlere giren A.G. alışveriş bahanesiyle hırsızlık yaptı.

Polis tarafından her defasında gözaltına alınan 14 yaşındaki kız çocuğu çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Yankesicilik yaparken fark edildi

Son olarak bir mağazaya daha giren A.G.'nin giyim mağazasında yaptığı yankesicilik, fark edilip polise ihbarda bulunuldu.

Adrese gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.

Gözaltına alındı

Mağaza ve caddedeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelinin ilçede sürekli hırsızlık yapan A.G. olduğunu tespit etti.

Onlarca kameradan şüpheli A.G.'nin gidiş yönüne göre inceleme yapan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

50'nci suçunda tutuklandı

A.G.'nin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, 'Genel Bilgi Taraması'nda (GBT), A.G.'nin çok sayıda hırsızlık ve yankesicilik suçuna karıştığını ortaya çıkardı.

A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından 50'nci suçunda bu kez çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.