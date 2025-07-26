Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, klima kullanımında rekor seviyelere ulaştırdı. 18 Temmuz Perşembe günü günlük elektrik tüketimi 1 milyon 228 bin 869 megavatsaatle yeni bir rekor kırdı. Enerji uzmanları ve yetkililer, bilinçli klima kullanımı ile hem tasarruf sağlanabileceğini hem de sağlık sorunlarının önlenebileceğini vurguluyor.

Klima Konforu, Enerji Verimliliğiyle Mümkün

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem, klimaların yaz aylarında vazgeçilmez hale geldiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Bu konforun sürdürülebilir olması için doğru cihaz seçimi ve akılcı kullanım alışkanlıkları büyük önem taşıyor. Enerji verimliliği hem bireylerin bütçesine katkı sağlar hem de ülkemizin enerji kaynaklarının korunmasına yardımcı olur."

24 Derece Kuralı Hayati Önem Taşıyor

Erdem, klima kullanımında “24 derece” kuralının ideal iç ortam sıcaklığı olduğunu belirtti. "Daha düşük sıcaklıklar gereksiz enerji tüketimine ve sağlık sorunlarına yol açar" uyarısında bulunan Erdem, filtre temizliği, güneşten koruma ve hava akışının engellenmemesi gibi basit önlemlerle cihaz performansının da artırılabileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 7 Klima Tasarrufu Önerisi

Bakanlık, yaz aylarında klimaların daha verimli kullanılabilmesi için şu 7 önemli tavsiyede bulundu:

Aşırı soğutmadan kaçının: Çok düşük sıcaklık ortamı daha hızlı soğutmaz, enerji tüketimini artırır. 24 derece idealdir: Her 1 derece düşüş, %10’a kadar daha fazla elektrik tüketimi demektir. Fan ayarlarını akıllıca kullanın: Otomatik veya düşük modda çalıştırın. Nem alma özelliğini kullanın: Gece saatlerinde sadece nem alma modu tercih edilebilir. Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem İçeriği Görüntüle Filtre bakımını aksatmayın: Tıkanan filtreler performansı düşürür. Hava akışını engellemeyin: Mobilya veya perde gibi engellerden kaçının. Güneş ışığını kontrol edin: Perdelerle iç ortamı serin tutarak klima yükünü azaltın.

Bakanlık ayrıca, yazın en düşük 24°C, kışın ise en yüksek 22°C ile çalıştırılmasını öneriyor.