Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23-24 Kasım tarihlerinde Kartepe Teleferik hattını kullanmak isteyen öğretmenlere indirim uygulayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenler ve aileleri için önemli bir karar aldı. Bu anlamlı gün için Büyükşehir, 23-24 Kasım tarihlerinde Kartepe Teleferik hattını kullanmak isteyen öğretmenlere yüzde 50, aileleri için de yüzde 25 indirim uygulayacak. Böylelikle hem öğretmenler hem de aileleri teleferik keyfini doyasıya çıkarabilecek.

Kaynak: igf