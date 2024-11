Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki muhtarların katılımıyla eğitim programı düzenledi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları, muhtar derneklerinin başkanları ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Konya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Vekili Hamdi Demir, muhtarlığın yerel yönetimlerin en küçük yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, “Bizler, mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızın temsilcisi ve sorunların çözümünde köprü vazifesi gören birer neferiz. Her birimiz görev yaptığımız mahallelerde lideriz. Bu sorumluluğun bilincindeyiz ve bunu layıkıyla yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

“KONYA ŞEHİRLERDEN BİR ŞEHİR DEĞİL, KONYA ÖZEL BİR ŞEHİR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuşmasının başında Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Vekilliği görevine seçilen Hamdi Demir’e başarılar diledi.

Konya’ya hep birlikte hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Konya, şehirlerden bir şehir değil, Konya özel bir şehir. Hazreti Mevlana’nın şehri. 200 yıl Selçuklu’ya başkentlik yapmış bir şehirde bulunuyoruz. 1017’de başlayan yolculuğumuz 1096’da Konya’nın başkent olması ve 1308’de görevi Osmanlı’ya devredene kadar şerefle yapılmış bir şehirde hep birlikte görev yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya’nın yerel yönetimler bakımından da çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Konya bir bakıma yerel yönetimlerin de göz bebeği. Çünkü bu büyük coğrafyada hizmet etmek çok zor, çok zahmetli, meşakkatli ama bir taraftan da çok keyifli” dedi.

“BİRLİKTE KONYA’YIZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası’yla bazı yeniliklerin yapıldığını anımsatarak, “2014 yılından sonra biz ilk defa merkezin dışındaki ilçelere, mahallelere, köylere gitmeye başladık. Şunu biliyoruz ki ilimiz, ilçelerimiz, mahallelerimiz iyiye doğru gidiyor ve iyiye doğru gitmeye devam edecek. O gün herkes diyordu ki; ‘Konya bu işi nasıl başaracak?’ 42 bin kilometrekarelik alan, bin 200 civarında mahalle, merkez dışındaki 28 ilçe. Bir ucundan bir ucuna 440 kilometre mesafe. Ama bugün gelinen noktada Büyükşehir Yasası’nın farkındalığını şehrimizin her caddesinde her sokağında her mahallesinde görüyoruz ve hep birlikte görmeye devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar söylediğimiz şey ‘Birlikte Konya’yız, birlikte başaracağız’ oldu. Biz birlikte olmanın bereketine, gücüne inanıyoruz ve mahallelerimizde bizi temsil eden muhtarlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Uç beylerimiz’ olduğuna inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜKŞEHİR 5 YILDA İLÇELERE 28 MİLYAR TL YATIRIM YAPTI

5 yılda merkez dışındaki ilçelere toplam 28 milyar liralık yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Aslında Büyükşehir Yasasıyla birlikte oluşan değerin çok daha üzerinde yatırım yapıyoruz. Küçük ilçelerde, yani nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde neredeyse bire karşılık 4-5 oranında yatırım yapıyoruz. 10 bin ile 50 bin arasında ilçelerde bire karşılık 2-3-4 yatırım yapıyoruz. 50 binin üzerindeki ilçelerde bire karşılık 2 yatırım yapıyoruz. Her şeyi tamamladık mı, tamamlamadık. Ama ihtiyaç önceliklerine göre söz verdiğimiz her şeyi yapmaya devam ediyoruz” cümlelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın da, 27 Eylül'de Konya'da göreve başladığını hatırlatarak, "Selçuklu'nun başkenti, Hazreti Mevla'nın şehri, huzur kenti Konya'ya vali olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Konya'ya ve Konyalı hemşehrilerimize hizmet etmek bir şefertir, onurdur” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasıdna Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlara yönelik, Muhtarlık Bilgi Sistemi MUBİS, KOSKİ Mobil Muhtarlık Hizmetleri, su tasarrufu ve afet bilinci başlıklarında uzmanlar tarafından eğitim verildi.