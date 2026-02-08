Adana'da sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu kafatasında kırıklar ve gözünde hasar oluşan kedi, ameliyatla hayata tutundu.

Merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'nde 19 Ocak'ta, tekir cinsi bir kedi, sokakta sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

O anlara tanık olan bir vatandaş, sahipsiz köpeği uzaklaştırarak yaralanan kediyi veterinere götürdü.

Veteriner hekim Serdar Sayar tarafından yapılan muayenenin ardından çekilen röntgende, kedinin kafatasında kırıklar bulunduğu ve sağ gözünde de hasar oluştuğu tespit edildi.

Genel durumu kötü olan kediye yapılan operasyonla kırıkları için implant tedavisi uygulandı.

Hasar gören sağ gözünden de kornea ameliyatı yapılan kedi, hayata tutundu.

- 'Bu tip ameliyatlar veteriner hekimlikte çok sık olan ameliyatlar değil'

Veteriner hekim Serdar Sayar, AA muhabirine, kedinin durumunun kliniğe getirildiğinde kritik olduğunu söyledi.

Ameliyatın riskli olmasına rağmen sorunsuz geçtiğini anlatan Sayar, şöyle konuştu:

'Bu tip ameliyatlar veteriner hekimlikte çok sık olan ameliyatlar değil. Kafatasının travmayla çökmesi, delinmesi sıkıntılıdır ve genellikle ölümle neticelenir fakat bu kedinin genel durumu iyileşti. Ameliyatta kafatasında kaybolan kemik kısmına titanyum mesh (titanyumdan yapılmış metal ağ) ile implant yaptık. Bu sayede normal hayatını sürdürecek. Şu an ameliyatla ilgili sorunu yok. Tek komplikasyonu enfeksiyon olması çünkü gözünde de bir travma vardı ve kornea ameliyatı oldu. O iltihaplar kuruduktan sonra normal yaşantısına geçebilir.'

- 'Henüz tedavisi bitmiş değil ama her şey yolunda gidiyor'

Ameliyat sonrasındaki tedaviyi üstlenen veteriner hekim Gurbet Metin de kedinin normal yaşamına dönebilecek seviyede toparlandığını dile getirdi.

Şu anda kedinin ilaç tedavisinin sürdüğünü belirten Metin, şunları kaydetti:

'Getirildiğinde yeme içme durumu yoktu, vücudunda sepsis şekillenmişti. Yoğun antibiyotik ve serum tedavisine başladık, ardından da ameliyata alındı. Ameliyatımız başarılı geçti. Sonraki süreçte de enfeksiyon riskine karşı antibiotik kullanıyoruz ve serum takviyeleri yapıyoruz. İç organlarının etkilenmiş olmasına karşın böbreklere yönelik koruyucu tedavimizi de sürdürüyoruz. Henüz tedavisi bitmiş değil ama her şey yolunda gidiyor.'