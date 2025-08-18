Devlet güvencesi yalanıyla 900 bin liralık vurgun! Çocuğunun tedavi parası çalındı!
Kaza Tufanlı Mahallesi’nde Meydana Geldi
Adana’nın Kozan ilçesi Tufanlı Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Doğan D. ve Mehmet A.’nın kullandığı, plakaları henüz öğrenilemeyen araçlar çarpıştı.
Araçlar Şarampole Devrildi
Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrularak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.