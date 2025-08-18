Devlet güvencesi yalanıyla 900 bin liralık vurgun! Çocuğunun tedavi parası çalındı!
Devlet güvencesi yalanıyla 900 bin liralık vurgun! Çocuğunun tedavi parası çalındı!
İçeriği Görüntüle

Kaza Tufanlı Mahallesi’nde Meydana Geldi

Adana’nın Kozan ilçesi Tufanlı Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Doğan D. ve Mehmet A.’nın kullandığı, plakaları henüz öğrenilemeyen araçlar çarpıştı.

A A 20250817 38855519 38855517 A D A N A D A I K I O T O M O B I L I N C A R P I S T I G I K A Z A D A 2 K I S I Y A R A L A N D I

Araçlar Şarampole Devrildi

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrularak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

A A 20250817 38855519 38855516 A D A N A D A I K I O T O M O B I L I N C A R P I S T I G I K A Z A D A 2 K I S I Y A R A L A N D I

2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.