Kaza Tufanlı Mahallesi’nde Meydana Geldi

Adana’nın Kozan ilçesi Tufanlı Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Doğan D. ve Mehmet A.’nın kullandığı, plakaları henüz öğrenilemeyen araçlar çarpıştı.

Araçlar Şarampole Devrildi

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrularak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.