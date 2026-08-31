Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 486 personelin katılımıyla 1 haftada 101 noktada denetim yaptı.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi.
Denetimde aynı zamanda ruhsatsız 4 tabanca, 2 av tüfeği, 5 şarjör, 43 tabanca fişeği ve 18 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Kaynak: AA