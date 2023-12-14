Cumhuriyetimizin 100. Yılında “Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" mottosuyla Morfoloji Binası önünde gerçekleştirilen programa KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Doğan ve Prof. Dr. Nuri Kahveci, Fakülte Dekanları, KSÜ Genel Sekreteri Ali Rıza Bekler, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Kadir Karakuş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan “Kadim medeniyetimize baktığınız zaman ağacın yeri ayrıdır. Çevre hususunda bizim kadar duyarlı bir medeniyet yoktur. Efendimiz, “Kıyamet kopsa bile, o zaman elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için de bir engel yoksa derhal o fidanı dikin.” buyuruyor. Türk kültüründe de ormana ve ağaca ayrı bir kutsallık atfedilerek doğanın korunmasına itina gösterildiğine tarihi kaynaklarda şahitlik etmekteyiz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığımızın ‘Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes’ projesine katkı sunmak için burada bir araya geldik. Programımızın ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmasını ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmasına katkı sağlamasını diliyorum.” dedi.

Açılış konuşması için kürsüye gelen KSÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Serin “Son yıllarda yaşanan doğal afetlerin temelinde yatan en önemli faktörlerin başında yeşil alanların hızla yok olması ve buna bağlı olarak doğanın dengesinin bozulması gelmektedir. KSÜ Orman Fakültesi olarak her yıl çeşitli etkinliklerle şehrimizi yeşertmeye ve doğamızı korumaya dönük faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Bugün de yapılan bu programla fidanlarımızı toprakla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Program açılışında konuşan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı ise “11.11.2019 tarihinden itibaren her yıl 11 Kasım tarihi ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 11 Kasım tarihinde Çınarlı mevkiinde 12 bin fidanımızı toprakla buluşturduk. Mart ayının sonuna kadar ağaç dikme etkinliklerimiz devam edecek.” dedi.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Kadir Karakuş da Orman Mühendisleri Odası’nın faaliyetlerinden bahsederek şu ifadelere yer verdi: “Orman Mühendisleri Odası 20 bini aşkın üyesiyle ülkemizde sivil toplum faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bölgemizde Kahramanmaraş merkezli olarak Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kilis’te ülkemizin orman varlığını %30’a çıkarma hedefine dönük faaliyetler yürütüyoruz. İlimizde ve KSÜ’de böyle etkinlikler yapmaktan da gurur duyuyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü fidanlık şefliğinde üretilen köknar, ardıç, sedir, karaçam ve ladin fidanları Morfoloji Binası çevresine dikilerek toprakla buluşturuldu.

Program, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.